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В Казани на базе КНИТУ у инженера нашли целый арсенал

В Казани на базе КНИТУ у инженера нашли целый арсенал
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Фото: скриншот карт Google с места происшествия

В Казани на территории технической базы КНИТУ-КАИ был найден целый арсенал, который, как позже выяснилось, принадлежал 50-летнему инженеру вуза. Информацию источника ProKazan.ru подтвердили в УВД города.

По предварительным данным, полицейская операция по обнаружению арсенала прошла около 2 часов ночи 13 сентября.  

- На территории базы были найдены части самодельного пистолета-пулемета, переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет ИЖ, несколько десятков самодельных патронов и пара сотен патронов к автомату, - сообщили ProKazan.ru.

На инженера было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов", его отправили домой под подписку о невыезде. 

Ведется расследование, выясняется, для чего нужен был инженеру данный арсенал.

В КНИТУ не смогли оперативно ответить на запрос ProKazan.ru.


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A. Nabiullin, 18.09.2018, 16:38
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин18 сентября 2018, 16:49
ахринеть арсенал, не иначе целый батальен хотел вооружить :-D
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Горожанин18 сентября 2018, 16:49
Странный вопрос-для чего инженеру данный арсенал! Чтоб обороняться! На государство ведь в теперешнее время надежды совсем нету!
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Горожанин18 сентября 2018, 16:50
Инженер идиёт, если сам сознался ))
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Горожанин18 сентября 2018, 16:50
Инженер же, наверное интерсно стало сможет собрать или нет. Но реализация думаю это не его, нормальный ботаник.
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Горожанин18 сентября 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Инженер идиёт, если сам сознался ))
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отобрать диплом если так, ибо слабоумный не мог сдать на диплом
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Горожанин18 сентября 2018, 16:55
там военная кафедра - для её нужд!
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 16:55
Можно проще сделать. Покупаешь сигнальный пистолет Макарова, который жевелом стреляет, а те вставляются в картриджи. Просто меняешь ствол и пистоль готов. Ствол нужно под заказ вытаскивать с резьбой. 9 мм. Далее покупаешь травматические патроны через кого нить и вместо резиновой пульки, вставляешь шарик из свинца. Можно чуть больше пороха досыпать. Убойно простреливает дверь от зилка на расстоянии 7 метров. Патроны от калаша не нужны, они мощные слишком.
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 16:59
Или две трубы водопроводные, одна в другую, чтобы вставлялась. Закручиваешь заглушкой трубу большего диаметра и в заглушку дюбель присабачиваешь как ударник. Сняражаешь патрон охотничий и с двух рук стреляешь. В качестве пороха, можно использовать смесь армстронга, сера со спичек и скребок со спичечного коробка.
3
3
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 17:05
А по сути, он может сказать, что Делов не знает чей арсенал. Там многие ходят. И вообще, если хранишь что то железное, не в пакет класть надо, а в тряпку. Чтобы отпечатки снять не могли.
2
3
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Горожанин18 сентября 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
А по сути, он может сказать, что Делов не знает чей арсенал. Там многие ходят. И вообще, если хранишь что то железное, не в пакет класть надо, а в тряпку. Чтобы отпечатки снять не могли.
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О какие люди! Где пропадал?
2
2
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Горожанин18 сентября 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
А по сути, он может сказать, что Делов не знает чей арсенал. Там многие ходят. И вообще, если хранишь что то железное, не в пакет класть надо, а в тряпку. Чтобы отпечатки снять не могли.
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О, нужная инфа!
2
1
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
О какие люди! Где пропадал?
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Да так. Жизнью мужской занимался. В Крым летал. Дела в порядок приводил.
2
2
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Ага18 сентября 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
А по сути, он может сказать, что Делов не знает чей арсенал. Там многие ходят. И вообще, если хранишь что то железное, не в пакет класть надо, а в тряпку. Чтобы отпечатки снять не могли.
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А ещё надо не трещать на ресурсах о способах изготовления запрещенного.
1
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Горожанин18 сентября 2018, 18:02
Чтоб гадов всех кремлевских под корень истребить, вот для чего!!!
Лучший комментарий
1
11
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Горожанин18 сентября 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Или две трубы водопроводные, одна в другую, чтобы вставлялась. Закручиваешь заглушкой трубу большего диаметра и в заглушку дюбель присабачиваешь как ударник. Сняражаешь патрон охотничий и с двух рук стреляешь. В качестве пороха, можно использовать смесь армстронга, сера со спичек и скребок со спичечного коробка.
Развернуть
А ты чем печатаешь, если у тебя рук нету? 8-*
5
0
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Горожанин18 сентября 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Да так. Жизнью мужской занимался. В Крым летал. Дела в порядок приводил.
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отсасывал у гэбни штоль?:-)
5
1
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Антибилл18 сентября 2018, 18:32
В ответ на комментарий пользователя
А по сути, он может сказать, что Делов не знает чей арсенал. Там многие ходят. И вообще, если хранишь что то железное, не в пакет класть надо, а в тряпку. Чтобы отпечатки снять не могли.
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О, опять: Остапа понесло.
4
1
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Антибилл18 сентября 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Да так. Жизнью мужской занимался. В Крым летал. Дела в порядок приводил.
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А че не остался то там? Тут почище было без тебя.
4
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
А че не остался то там? Тут почище было без тебя.
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Баба у меня тут. Пляшкова её величество. Люблю я её, вот и прилетел обратно.
2
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Горожанин18 сентября 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
А че не остался то там? Тут почище было без тебя.
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Да наоборот скучно было без Капрала! Чел много полезностей знает на случай апокалипсиса, партизанскую войну если чё организовать. Знаток об изготовлении кой-чаво из подручных средств.
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