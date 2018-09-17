В Казани на базе КНИТУ у инженера нашли целый арсенал

В Казани на территории технической базы КНИТУ-КАИ был найден целый арсенал, который, как позже выяснилось, принадлежал 50-летнему инженеру вуза. Информацию источника ProKazan.ru подтвердили в УВД города.

По предварительным данным, полицейская операция по обнаружению арсенала прошла около 2 часов ночи 13 сентября.

- На территории базы были найдены части самодельного пистолета-пулемета, переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет ИЖ, несколько десятков самодельных патронов и пара сотен патронов к автомату, - сообщили ProKazan.ru.

На инженера было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов", его отправили домой под подписку о невыезде.

Ведется расследование, выясняется, для чего нужен был инженеру данный арсенал.

В КНИТУ не смогли оперативно ответить на запрос ProKazan.ru.