Повысится ли стоимость проезда в общественном транспорте Казани этой осенью?

Предполагалось, что повышение цены на проезд должно было произойти с 1 октября

На этой неделе в СМИ появилась информация, что власти Казани вновь предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте, с таким предложением выступил начальник комитета транспорта исполкома города Айдар Абдулхаков на совещании в мэрии.

Повышение цены на проезд должно было произойти с 1 октября. Однако пока исполком решил отложить введение новых тарифов.

- Мы ожидали повышения и 1 августа, и 1 сентября, но пока не сложилось. Первого октября точно не повысим, может быть, 1 ноября тоже. Пока нет решения, - неопределенно сказал Айдар Абдулхаков.

Ведомства не в курсе

ProKazan.ru направил запрос в исполком, чтобы узнать подробности: когда и насколько повысятся тарифы. Однако в пресс-службе нам ответили, что вопрос повышения стоимости проезда не обсуждался и посоветовали обратиться в Госкомитет по тарифам РТ.

Государственный комитет по тарифам РТ является регулирующим органом, который не позволяет организациям устанавливать тариф на их усмотрение. То есть организация не может самовольно возместить необоснованные затраты.

- В настоящее время заявление от пассажирских перевозчиков Казани и муниципального заказчика – исполкома Казани к нам не поступало, - прокомментировали в Госкомитете по тарифам РТ. - Именно заявитель будет обосновывать необходимость пересмотра тарифа и подтверждать понесенные при оказании услуги расходы.

Как увеличить прибыль ПАТП, не прибегая к увеличению тарифов

Правозащитник и активист Иван Климов выступает против повышения проезда в общественном транспорте. По его мнению, ПАТП не включают в расчет прибыль, полученную от рекламы в автобусах.

- Я считаю, что повышать прибыль ПАТП нужно не за счет людей, а за счет использования рекламного пространства, - рассуждает Иван Климов. - А пока мы даже не знаем, куда деваются деньги, полученные от рекламы в автобусах. Еще при прежнем повышении цен, когда я был на заседании, я задавал этот вопрос. Мне так и не ответили.

Свои предложения, как увеличить прибыльность общественного транспорта, высказывают и рядовые казанцы. Среди предложений - изменение ценовой политики и опыт Москвы.

- Нужно просто уравнять стоимость проезда при оплате наличными и по карте. Еще бы турникеты в автобусах поставили как в Москве. Это снизило бы расходы на зарплату сотрудников и исключило бы возможность проехать «зайцем». В Москве, например, нет кондукторов. Как поставили турникеты, так прибыль ПАТП возросла, - считает казанец Вячеслав Васильев.

А как у них?

Казань не является лидером по ценам на проезд в общественном транспорте, по крайней мере, пока. Из крупных городов, где выходит газета «Pro Город», лидером является Нижний Новгород. Там проезд на всех видах транспорта обойдется в 28 рублей. Самый доступный проезд в Перми - муниципальный транспорт стоит 20 рублей. В остальных городах цены колеблются от 20 до 35 рублей, поэтому мы высчитывали средний показатель. Столица РТ пока держится в «золотой середине», наряду с Самарой и Ярославлем.