Власти поручили перевести территорию бывшей военной базы в Аракчино под застройку домами

В Казани собираются перевести территорию бывшей артиллерийской базы в Аракчино из коммунально-складской в зону многоэтажной жилой застройки в 3−10 этажей, говорится в постановлении исполкома города.

Глава исполкома Казани Денис Калинкин поручил перезонировать территорию до 1 сентября следующего года.

На этом участке в ближайшие годы появится первый в Казани экорайон, всего застройка предполагается на площади 200−300 га, с сохранением 200−300 га природно-рекреационных зон. В конце реализации проекта в экорайоне будут жить около 20−25 тыс. человек. Вырученные от продажи инвесторам земельных участков средства направят на выплаты обманутым вкладчикам, обратившимся в республиканский фонд поддержки.