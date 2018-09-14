Сын главы «Метроэлектротранса» возглавил Роструд по Татарстану

Ранее он возглавлял автотранспортный техникум

Рустем Галявов, сын главы МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова, возглавил Государственную инспекцию труда в РТ, об этом стало известно сегодня на встрече с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, передает пресс-служба правительства.

Также на встрече обсудили обсудили актуальные задачи, стоящие перед федеральным ведомством.

Рустем Галявов родился в Казани в 1984 году. Окончил Казанский государственный финансовый экономический институт по специальности “экономика” (2006 г.).



С 2004 по 2006 гг. — генеральный директор ООО “Эдванс”.

С 2006 по 2007 гг. — ведущий специалист отдела экономики исполнительного комитете муниципального образования г. Казани.

С 2007 по 2008 гг. — начальник управления организации работ министерства экономики Республики Татарстан.

С 2008 по 2014 гг. — директор ГАОУ СПО “Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта”.

С 2014 по 31 августа 2018 гг. — директор ГБОУ СПО “Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова”.

С 17 сентября 2018 г. — руководитель Государственной инспекции труда в Республике Татарстан.