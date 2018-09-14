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Сын главы «Метроэлектротранса» возглавил Роструд по Татарстану

Сын главы "Метроэлектротранса" возглавил Роструд по Татарстану
16+
Фото: prav.tatarstan.ru
Ранее он возглавлял автотранспортный техникум

Рустем Галявов, сын главы МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова, возглавил Государственную инспекцию труда в РТ, об этом стало известно сегодня на встрече с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, передает пресс-служба правительства.

Также на встрече обсудили обсудили актуальные задачи, стоящие перед федеральным ведомством.

Рустем Галявов родился в Казани в 1984 году. Окончил Казанский государственный финансовый экономический институт по специальности “экономика” (2006 г.).

С 2004 по 2006 гг. — генеральный директор ООО “Эдванс”.
С 2006 по 2007 гг. — ведущий специалист отдела экономики исполнительного комитете муниципального образования г. Казани.
С 2007 по 2008 гг. — начальник управления организации работ министерства экономики Республики Татарстан.
С 2008 по 2014 гг. — директор ГАОУ СПО “Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта”.
С 2014 по 31 августа 2018 гг. — директор ГБОУ СПО “Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова”.
С 17 сентября 2018 г. — руководитель Государственной инспекции труда в Республике Татарстан.

N. Vildanov, 17.09.2018, 16:59
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Комментарии

Нечто17 сентября 2018, 17:06
Все, трындец коллеги! Теперь в инспекцию по труду на них бестолку жаловаться. Умно сделано. Суды, прокуратуры и инспекции за многие годы завалены были жалобами. А сейчас все будет у них по закону
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0
54
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Бляха муха17 сентября 2018, 17:07
Без высшего образования уже в 2004 году генеральный директор. Короче ясно с этим пинкертонцем всё. Сынок богатенького папани и как показывает практика, с синдромом слабоумия и олигофренизма.
0
38
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Горожанин17 сентября 2018, 17:08
Какая головокружительная карьера, умный наверное... даже пока в институте учился, уже ген.директором был. А сколько лет то "гениальному отпрыску?"
0
36
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Я17 сентября 2018, 17:12
УДАЩЛИВЫЙ!
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Горожанин17 сентября 2018, 17:23
Похоже электротранспорт таки собираются ликвидировать...
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10
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Горожанин17 сентября 2018, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Какая головокружительная карьера, умный наверное... даже пока в институте учился, уже ген.директором был. А сколько лет то "гениальному отпрыску?"
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34 года и я ооочень сомневаюсь что он заслужил все эти должности...
0
18
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Горожанин17 сентября 2018, 17:24
Нормальный трудовой путь, только в техникумах засиделся, папа наказал и в угол поставил?, а сейчас выпустил
5
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Горожанин17 сентября 2018, 17:48
По фото я думал ему 19 лет, мажор инфантильный по ходу
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Рустам Галявов17 сентября 2018, 17:49
Цыц шавки! Гавкать будете когда я скажу! У меня папашка крутой! Депутат! Он вас всех на кую вертел!:-D
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4
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ашотик17 сентября 2018, 17:51
какой умный татарин,ани все умныи паэтаму все пасты занимают
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5
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Горожанин17 сентября 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
УДАЩЛИВЫЙ!
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удащливые до поры до времени ....
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Горожанин17 сентября 2018, 18:00
Вот это удаща привалила!
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3
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Горожанка17 сентября 2018, 18:06
Папик уже пригрозил коллективу метроэлектротранс, что жаловаться в труд. инспекцию бесполезно.
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9
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Нечто17 сентября 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Папик уже пригрозил коллективу метроэлектротранс, что жаловаться в труд. инспекцию бесполезно.
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Папик водителям давно говорил вы за тарелку супа будете работать.
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4
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Нечто17 сентября 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
удащливые до поры до времени ....
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Всегда удащливыц. Клан Галявовых родственник Миниханова
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4
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Гелиотроп17 сентября 2018, 18:29
Еще студентом был, а уже начальник. Тьфу, млин.
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ашотик17 сентября 2018, 18:34
толька в татасрани можна взять калхозника каторый идва гаворит па руски и назначить минабразом
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Кыш бабайский17 сентября 2018, 18:40
Какой умный мальчик! Он шел трудным путем, преодолевая подножки со стороны конкурентов, не закрывая глаза и не прикрываясь забралом вытаптывал доржку к успеху. Переданные от отца гены вундеркинда не уснули в скромном парне, проснулись в нужную минуту. И это только начало. Может мы видим в парне зачатки будущего президента?
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Кыш бабайский17 сентября 2018, 18:41
Тьфу, блин...
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2
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Горожанин17 сентября 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Какой умный мальчик! Он шел трудным путем, преодолевая подножки со стороны конкурентов, не закрывая глаза и не прикрываясь забралом вытаптывал доржку к успеху. Переданные от отца гены вундеркинда не уснули в скромном парне, проснулись в нужную минуту. И это только начало. Может мы видим в парне зачатки будущего президента?
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Не пугайте так. Это я про зачатки президнта...
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Горожанин17 сентября 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
Тьфу, блин...
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Блины это хорошо, а галявов плохо...
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