Минниханова накормили вареной картошкой в Арском районе

Президента Татарстана Рустама Минниханова, который приехал сегодня с рабочей поездкой в Арском районе РТ, накормили местным вареным картофелем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

На поле агрофирмы "Кырлай" он встретился с главами сельских поселений и руководителями сельхозпредприятий Арского района, там же Минниханов попробовал вареный картофель двух сортов, выращенный в этом году в районе.

Кроме того, ему продемонстрировали некоторые сорта культивируемых в агрофирме сезонных овощей – свеклы, капусты и других.

Отмечается, что всего в регионе планируется собрать 1,5 млн тонн картофеля. При этом населению Татарстана в пищу требуется 450 тысяч тонн картофеля.