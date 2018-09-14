В Татарстане разыскивают таксиста, который пропал, уехав из дома

В Татарстане разыскивают 26-летнего Дмитрия Соловьева, таксиста такси "Татарстан", который утром 14 сентября уехал из дома и пропал. Об этом сообщили знакомые пропавшего таксиста.

По предварительным данным, таксист уехал из дома в селе Малые Алаты Высокогорского района Татарстана на белой KIA Sportage.

- Телефон недоступен. Помогите найти, может, кто видел. Звоните 8 965 629 84 81. Абсолютно здоровый, потери памяти нет, - рассказали знакомые пропавшего.