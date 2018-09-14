Рустам Минниханов вручил лесникам ключи от 64 автомобилей “Нива”

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня в торжественной обстановке вручил лесникам ключи от 64 новых автомобилей “Нива”. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

- Уверен, что данная техника позволит повысить эффективность вашей работы и оперативно реагировать на различные вызовы, — сказал Минниханов.

Отметим, что в 2018 году на обновление автопарка лесохозяйственной техники было выделено около 140 млн рублей.

Кстати, с 2019 года в лесах можно будет собирать валежник.