Cвадьба в «Свияжских холмах»: Киркоров и его «цвет настроения», Лорак и роскошь

Артисты выступили на шикарной свадьбе в Татарстане

Вчера в городе-курорте “Свияжские холмы” состоялась роскошная свадьба, на которой выступили представители шоу-бизнеса. Фотографии и видео с мероприятия начали появляться в соцсети.

Регистрация бракосочетания проходила под открытым небом. Банкет продолжился в помещении. Ведущими праздника стали Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев.

Для гостей выступили Филипп Киркоров и Ани Лорак. Король эстрады исполнил свой хит “Цвет настроения синий”. Напомним, что звезды прилетели в Казань за день до мероприятия.

Роскошная свадьба завершилась праздничным фейерверком.