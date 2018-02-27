С Голубых озер Казани вывезли два КамАЗа мусора

В Казани прошла экологическая акция «Генеральная уборка страны», «Зеленая Россия» и «Сделаем!». Всемирный день чистоты казанцы встретили на Голубом озере, на озере Средний Кабан и в лесопарке на улице Дубравная. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Экоактивисты очистили от мусора территорию озер. Весь мусор сортировали по фракциям: то, что поддается переработке, и что уже нет. Так на Голубом озере 200 человек собрали два КамАза мусора.

Кроме прилегающей территории, очистили также и сами водоемы. Исследованием дна озер занялись водолазы Русского географического общества.

Кроме того, на площадках был организован пункт приема макулатуры, пластиковой тары и отработавших батареек.