Актер Алексей Чадов начал встречаться с девушкой из Казани

Актер Алексей Чадов появился на публике со своей новой избранницей - моделью из Казани Лейсан Галимовой. На закрытом показе фильма «Аванпост», который выйдет на экраны в 2019 году, пара обнималась у всех на виду.

Лейсан Галимова родилась и выросла в Казани, окончила Казанский государственный университет по специальности «Журналистика». Однако работать в СМИ девушка передумала, заинтересовавшись модельным бизнесом.