Раздельный сбор в Авиастрое: сколько ежиков спасли казанцы и когда мы все тоже начнем

В исполкоме Казани показали, как сортируются отходы и рассказали, сколько ежиков спасли казанцы

1 августа в Авиастроительном районе Казани стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов. На 109 площадках возле многоквартиных домов установили 428 контейнеров. Приучать казанцев решили с малого: для начала сортировать отходы всего двух типов - подлежащих и неподлежащих переработке.

Сегодня исполком подвел первые итоги экспериментального проекта: за 1,5 месяца на сортировочную станцию вывезли 15 тысяч куб.м. отходов. Из них 6,5 тысяч куб.м. мусора из контейнеров, предназначенных для складирования неперерабатываемых отходов.

- Поставили разные контейнеры, и я решила, почему бы не начать сортировать мусор, - поделилась жительница Авиастроительного района Алсу Амирова. - Поставила два ведра на кухне. Ребенок пока маленький, но мусор тоже начал выкидывать в разные ведра.

Собранные отходы вывозятся раздельно. Сначала за вторичными отходами приезжает машина, загружает и сразу прессует. Возвращается к той же площадке машина только тогда, когда отвезет собранные отходы на мусоросортировочную станцию.

У мусоросортировочной станции в Авиастроительном районе работы прибавилось. Если раньше получалось сортировать 7-8% отходов, то сейчас показатель достигает 15%.

На мусороперегрузочной станции есть как отсортированные отходы, так и собранные раздельно. Последние "берегут" и подают только после того, как разберутся с первыми.

Мусор отправляют на первичный отбор. Там работники вручную отбирают сначала крупногабаритный мусор, затем мелкий.

Работница предприятия Екатерина Валеева признается, что с вводом раздельного сбора мусора у нее поднялась зарплата. Ведь раньше ей приходилось самой сортировать отходы, а сейчас они приходят уже отсортированными, поэтому производительность труда повысилась. А ведь это только один район Казани.

Полезные фракции делятся не только по принципу "пластик - не пластик". Их сортируют по цвету и составу, после чего прессуют и отправляют на реализацию.

- В сортировке отходов самое главное - это извлечь опасные фракции, больше других загрязняющих природу, - сказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин. - А уже потом - полезные, которые мы можем направить на переработку. Сейчас мы решаем эти задачи более эффективно с появлением раздельного сбора.

Необходимость раздельного сбора опасных отходов Искандер Гиниятуллин объяснил на примере ежиков.

- Вы слышали призыв «сдай батарейку — спаси ежика». Продукты распада одной пальчиковой батарейки способны отравить землю на площади 20 кв. м. На этой площади живет один ежик, два крота, около тысячи червей. Не выкинутые в лес, а сданные на переработку 5 тонн батареек спасли ареал обитания 250 тысяч ежиков, полмиллиона кротов и 250 млн дождевых червей.

В январе начнет работу региональный оператор, который будет внедрять раздельный сбор мусора в других районах Казани. Тогда говорить о результатах сортировки мусора можно будет более глобально.