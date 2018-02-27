Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск противников «мусорного» завода

Верховный суд Татарстана сегодня частично удовлетворил иск противников строительства мусоросжигательного завода в зеленодольском поселке Осиново, об этом стало известно на заседании суда.

Судья признал недействующей территориальную схему по обращению с отходами, которая предусматривает строительство мусоросжигательного завода. Активисты жаловались, что документ был принят без учета мнения местных жителей.

Также признать схему незаконной просила природоохранная прокуратура.

Напомним, 23 июля в Осиново депутаты местного поселения приняли изменения в генплан района — завод все-таки будет построен. Именно здесь, вблизи "Салават купере", вопреки сотням жителей, которых перестали пускать на обсуждения с тех пор, как прежние слушания были сорваны.