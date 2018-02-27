Директор обсерватории: «Астропарк будет, даже если нас включат в список ЮНЕСКО»

В Татарстане может появиться еще один объект всемирного наследия

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев рассказал, что сейчас власти республики начинают работы над включением в список всемирного наследия ЮНЕСКО обсерватории имени Энгельгардта.

- В номинациях ЮНЕСКО есть аэрокосмическое и астрономическое направление, которым мало кто занимается, - объяснил Шаймиев. - Это будет новое направление, но оно востребовано ЮНЕСКО. Этим надо воспользоваться, чтобы показать обсерваторию всему миру.

Несколько лет назад на территории обсерватории планировали построить уникальный астропарк с научно-образовательными аттракционами: лунной горкой, гигантской моделью Солнечной системы и другими. Строительство так и не началось из-за проблем с финансированием проекта.

Казанцы задаются вопросом: а не поставит ли включение обсерватории в список Всемирного наследия крест на этом проекте?

- Одно другому не мешает, - успокоил горожан директор обсерватории Юрий Нефедьев. - Так как под охрану ЮНЕСКО хотят взять не всю территорию, а лишь отдельные здания.

- Когда исторический объект включается в список всемирного наследия, Российская федерация дает гарантии, что эти объекты будут поддерживаться в должном виде и будет соответствующее финансирование, - продолжает Юрий Нефедьев. - Я считаю, что для Казанского университета это будет большой плюс, что в его составе появится объект ЮНЕСКО.

Напомним, на данный момент в Татарстане три объекта включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск и Казанский Кремль.