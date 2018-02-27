В Казань приехал легендарный дрессировщик с золотым аттракционом «Империя львиц»

Гастроли цирка пройдут с 15 сентября по 14 октября

15 сентября в казанском цирке начнутся представления одного из самых зрелищных шоу страны «Империя львиц» под руководством признанного во всем мире дрессировщика Виталия Смолянца. Это единственный в мире деятель цирка, выступающий без обеих ног (он потерял их в автомобильной аварии, спасая жизни двух людей), заслуженный артист России. Особенность работы Смолянца заключается в том, что он не использует в дрессировке кнут, а с животными его связывает только дружба.

- Секрет хорошего циркового шоу с животными заключается в любви к ним. И тогда они обязательно ответят взаимностью, - рассказал Смолянец ProKazan.ru.

Трюки со львицами и тиграми— это, безусловно, самая яркая часть шоу, но кроме этого зрителям смогут увидеть веселые аттракционы с другими очаровательными животными, среди которых, обезьяны, павианы, лапундеры, милые пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки.

Дополнят программу цирка выступления клоунов, жонглеров и акробатов, которые среди прочего исполнят опаснейший номер «Колесо смелости» с завязанными глазами.

- У нас нет ни одного серебра, все наши фестивали выигрывали Гран-при и золото. Как называют шоу в Росгосцирке, это «золотой аттракцион», - рассказал Смолянец.

Казанский Государственный Цирк, площадь Тысячелетия, 2

Гастроли цирка пройдут с 15 сентября по 14 октября

Купить билеты можно онлайн: http://www.kazan-circus.ru/tickets/

Все справки: +7 (800) 700-02-71; (843) 222-57-58

Детям до 5-ти лет вход бесплатно, в сопровождении одного взрослого.