Жителям Татарстана разрешат бесплатно собирать валежник в лесах с 2019 года‍

Это можно будет делать уже с 1 января

В Татарстане с 1 января следующего года жителям разрешат бесплатно собирать валежник в лесах, об этом накануне на заседании комитета Госсовета РТ рассказал замминистра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов.

"Валежник", по словам чиновника, это "лежащие на поверхности мертвые стволы деревьев и их части, образующиеся при естественном отмирании деревьев в буреломе, снеговале, в результате действия патологических и других факторов", бесплатно его собирать запретили с 2007 года, когда вступил в силу новый Лесной кодекс.

Но после многочисленных жалоб в Лесной кодекс решили ввести изменения.

- По лесам стало практически невозможно ходить, кругом валежник, в то же время граждане не могли использовать этот ресурс. Создалась ситуация, когда граждане, которым нужны дрова, совершали правонарушения, собирая валежник. В связи с этим Лесной кодекс РФ дополняется понятием “валежник”, что дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд, - цитирует "Татар информ" слова депутата Тахира Хадеева.

При этом валить с корнем древесину запрещено, если ущерб составит более 5 тысяч рублей, то предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее соответствующий закон приняла Госдума России.