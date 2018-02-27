Студенты из Татарстана сбежали от рабских условий труда в Крыму

В Крыму 19 студентов сельхозтехникумов из Татарстана сбежали с практики, которую проходили на виноградниках, они жаловались на невыносимые и рабские условия труда. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Студенты ожидали трехразовое питание и 17 тысяч рублей в месяц за работу, но им пришлось выживать. В итоге они приняли решение разорвать договор.

Сутки они сидели без денег на автовокзале в Севастополе, позже родители переслали им деньги на билеты. Теперь студенты готовят заявления в прокуратуру.