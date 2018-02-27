В Татарстане хотят обанкротить две исправительные колонии

В Зеленодольском районе Татарстана собираются обанкротить ИК-5 в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района, а в Казани - ИК-2. Иски на исправительные колонии были поданы в Арбитражный суд Татарстана.

Иск о банкротстве ИК-5 поступил 12 сентября, сумма требований составляет 786 тыс. рублей Истец — ООО «Торговый Дом «Стальинвест».

Иск о признании банкротом ИК-2 — заявление поступило 17 июля, сумма задолженности составляет 451 тыс. рублей.

Торговый Дом «Стальинвест» был создан в декабре 2007 года в Городце (Нижегородская область), уставный капитал — 10 тыс. рублей, владелец и гендиректор — Алексей Долгов. Основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом.