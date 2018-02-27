В Казани 150 тысяч человек остались без холодной воды из-за ЧП

В Казани 150 тысяч человек остались без холодной воды из-за прорыва энергокабеля, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В 12:20 на пересечении улиц Аграрная — Жиганова произошло ЧП с кабелем, в результате оказался обесточен Восточный водопроводный узел.

Без холодной воды в Советском районе остались 340 многоквартирных жилых домов, 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные, то есть всего 150 тысяч человек, из них 1 600 детей.

Ремонтные работы, предварительно, закончатся около 17 часов.

Подвоз воды организован по адресам: ул. Закиева, 7А, ул. Глушко, 25, ул. Вагапова, 11.