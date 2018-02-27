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Минниханов подарит по 50 тысяч рублей лучшим чиновникам Татарстана

Минниханов подарит по 50 тысяч рублей лучшим чиновникам Татарстана
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Фото: архив ProKazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подарит 12 лучшим чиновникам республики по 50 тысяч рублей, о старте конкурса  «Лучший государственный гражданский служащий РТ» стало известно сегодня.

В течение двух дней участникам предстоит пройти тестирование на знание законодательства и государственных символов Татарстана, у чиновников проверят, как они владеют русским, татарским и иностранным языками.

Также участники конкурса должны будут ответить на вопросы о системе электронного документооборота, этике служебного поведения, географии Татарстана, кроме того принять участие в спортивных состязаниях.

Примерно через месяц станут известны имена участников, прошедших во второй этап конкурса. 12 победителей наградят дипломами и деньгами 6 ноября, в День Конституции РТ.

N. Vildanov, 11.09.2018, 17:19
Тэги: Деньги
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Комментарии

горожанин11 сентября 2018, 17:13
нах им 50штук они в день столько имеют.поржут только,больным лучше отдайте и нуждающимся.
Лучший комментарий
1
17
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Горожанин11 сентября 2018, 17:14
Вот профессия машинистки исчезла совсем. Работа чиновника легко автоматизируется. Исчезнет ли профессия чиновника? Но ведь илитке нужны чины, титулы, награды. Вот я сомневаюсь. А как думаете вы?
0
8
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Горожанин11 сентября 2018, 17:17
Со своей зарплаты подарит
0
5
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Марсель11 сентября 2018, 17:25
Ну горшок юморист однако.Им хоть по 50 т$ плати.Не моргнут даже одним глазом.
0
8
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Прохожий11 сентября 2018, 17:31
А ну-ка девушки...или парни ?
Конкурс имени Моники ?
0
7
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Женя11 сентября 2018, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
нах им 50штук они в день столько имеют.поржут только,больным лучше отдайте и нуждающимся.
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(!)(?). (!)
0
1
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Горожанин11 сентября 2018, 17:36
Да,мало наверно зарплату получают.
0
1
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Женя11 сентября 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
нах им 50штук они в день столько имеют.поржут только,больным лучше отдайте и нуждающимся.
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Казнь буа поезда нет дай деги на поезда. Как
0
2
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Манштейн11 сентября 2018, 17:38
А почему нет конкурса на лучшего слесаря? Там и 25 тысяч было бы классным призом, месячная зарплата однако. И если в бюджете валяется 600 тысяч призовых на 12 козлов, у которых стабильно зп индексируется, даже у низших чинов - почему они тратятся на пургу, связанную с крючкотворством и вылизыванием респ. попца, а не идут на лечение очередного больного человека, которому всем миром СМСками собирают? Старая крыса наглядно показывает кто ему только нужен в республике и какой орган он клал на остальное население.
0
16
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Горожанин11 сентября 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
А ну-ка девушки...или парни ?
Конкурс имени Моники ?
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Кто лучше владеет языком? :-D
0
4
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Манштейн11 сентября 2018, 17:41
Какой-то идиотизм явный, даже в банановых республиках лишние деньги тратятся на ремонт-стройку какой-либо фигни, которая, так сказать, материально и для всех подчеркивает величие вождя, а не растворяется в закрытых кабинетах и не распределяется по половым партнершам-секретуткам наиболее жирных пасюков.
0
10
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Горожанин11 сентября 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Со своей зарплаты подарит
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Щас, держи карман шире.
0
4
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Горожанин11 сентября 2018, 17:44
Регион первый по количеству безработных и на 48 месте среди регионов России по размеру пенсий у пенсионеров. А он как мажор московский деньгами ''папиными '' кидается.
0
9
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Денис11 сентября 2018, 17:49
Эти так называемые лучшие чиновники вероятнее всего по 50 тысяч в день и без него зарабатывают. Откатами.
0
5
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Горожанин11 сентября 2018, 17:53
Товарищ президент!!! Сделай доброе дело. Подари по 50000 рублей каждому пенсионеру республики Татарстан с нашей нефти, на день пожилого человека.
0
7
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Ж11 сентября 2018, 18:02
Глумится наш презик каждый день над народом
0
6
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Горожанин11 сентября 2018, 18:22
Чего так мелко-то?! Надо сразу особняками в Лондоне награждать.
0
2
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Горожанин11 сентября 2018, 18:34
Детским домам, да домам престарелых лучше бы помог! Оттуда, сверху, как живёт народ не видно, а чиновники - вот они, рядом ..опу лижут, и с голоду помирают - надо поддержать..Эх, Минниханов, как же вы все далеки от народа, хотя сам оттуда - из колхозников...
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1
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Горожанин11 сентября 2018, 18:37
Старый, ты лучше пенсионерам их раздай
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0
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Горожанин11 сентября 2018, 18:38
ДЕНЬГИ ИДУТ К ДЕНЬГАМ .ПОДАРИТ НЕ СВОИ , А НАРОДНЫЕ ! А Я , хожу без зубов , пенсия 3, 14ЗДОВАЯ . Лучше бы отдал ХОСПИСУ .
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Горожанин11 сентября 2018, 18:43
Они, добрые ,денежные делишки делают для своего обогащения и для ПИЯРА - ШОУ , показать себя .
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
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