Минниханов подарит по 50 тысяч рублей лучшим чиновникам Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подарит 12 лучшим чиновникам республики по 50 тысяч рублей, о старте конкурса «Лучший государственный гражданский служащий РТ» стало известно сегодня.

В течение двух дней участникам предстоит пройти тестирование на знание законодательства и государственных символов Татарстана, у чиновников проверят, как они владеют русским, татарским и иностранным языками.

Также участники конкурса должны будут ответить на вопросы о системе электронного документооборота, этике служебного поведения, географии Татарстана, кроме того принять участие в спортивных состязаниях.

Примерно через месяц станут известны имена участников, прошедших во второй этап конкурса. 12 победителей наградят дипломами и деньгами 6 ноября, в День Конституции РТ.