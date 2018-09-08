Под Казанью нашли незаконную взлетно-посадочную полосу

Под Казанью в Лаишевском районе была найдена незаконная взлетно-посадочная полоса, ее нашли в ходе проверки целевого использования земель при помощи дронов. Об этом рассказал аудитор Ильнур Мубараков, передает пресс-служба Счетной палаты в Татарстане.

Ведомство проверило, как в 2016–2018 годах тратили бюджетные деньги в Лаишевском районе, всего проверили потраченные 1,4 млрд рублей, в итоге выявлены нарушения и недостатки на сумму 99 млн рублей.

- Для поддержки жителей села Лаишевскому району в 2016 году были предоставлены субсидии для социальных выплат гражданам на улучшение жилищных условий. При этом 896 тысяч рублей до адресатов не дошли, — отметили в Счетной палате.

Также в районе контракты на сумму порядка 10 млн рублей были заключены без проведения торгов.

Среди других нарушений - в районе большое количество земли дают в аренду бизнесменам по минимальным ставкам под жилищное строительство, но затем земли делятся на мелкие участки и переуступаются третьим лицам.

Результаты проверок отправлены в прокуратуру РТ, минфин РТ, министерство экологии и природных ресурсов РТ и в управление Россельхознадзора по РТ, где должны быть приняты соответствующие решения.