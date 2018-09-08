Рустам Минниханов выложил видео со своего отдыха в Южно-Сахалинске

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Южно-Сахалинск, где пройдет экономический форум. После деловых мероприятий он посетил знаменитые водопады и, несмотря на то, что температура воздуха в этот день была всего 17 градусов, даже искупался в них.

Фото и видео с отдыха президент республики опубликовал на своей странице в Инстаграм.