В Казани после открытия мечети на Кремлевской набережной с нее сняли шатры минаретов

С мечети на улице Федосеевская, которую открыли к мусульманскому празднику Курбан-Байрам, демонтировали шатры минаретов, пишет Inkazan. И на здании вновь появились строительные леса.

Напомним, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в одном из интервью пообещал, что мечеть на Кремлевской набережной будет открыта к празднику Курбан-Байрам. И действительно, к этому событию установили шатры минаретов, а саму мечеть открыли для посещения.

В праздничный день мечеть посетили глава РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Инициаторы строительства провели там первую молитву по случаю Курбан-байрама.

И по "традиции", после визита первых лиц республики и города мечеть снова закрыли. Окончательно открыть ее муфтий РТ Камиль Самигуллин обещал после Курбан байрама. Точная дата события пока неизвестна.