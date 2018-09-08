Росавиация выдала сертификат казанскому «летающему трактору»

Самолет для выполнения авиахимработ Т(МВ)-500, который производится в Казани, получил сертификат Федерального агентства воздушного транспорта России. Воздушное судно, который специалисты в шутку называют "летающим трактором", создано компанией МВЕН и холдингом "РТ-Химкомпозит".

Т-500 предназначен для проведения авиахимработ, мониторинга окружающей среды, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти. Как объяснили представители компании-производителя, впервые в истории современной России сертификацию прошел самолет сельхозназначения.

Теперь можно будет организовать серийное производство "летающих тракторов". До конца 2018 года с конвейера сойдут 10 машин, а в 2019-м производственная мощность составит до 120 самолетов в год.