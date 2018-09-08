Камера видеонаблюдения сняла смерч, пронесшийся над автостоянкой в поселке Столбище в РТ

В соцсетях опубликовали видео небольшого смерча, который возник в поселке Столбище Лаишевского района Татарстана.

По словам очевидцев, все произошло 6 сентября 2018 года в 14.43. Точное время удалось определить благодаря тому, что природное явление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на автостоянке.

- На видео видно, что смерч образовался из канавы, потом пошел дальше и завернул, потом рассыпался как будто и не было, - рассказывает очевидец. - Посчитал это довольно странным. Воронка образовалась еще такая четкая. Обычно при такой силе ветра такого не бывает.