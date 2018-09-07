Под Казанью в психиатрическом интернате разбился пациент

В Зеленодольске в местном психоневрологическом интернате погиб 45-летний пациент, который выпал из окна здания. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Утром 5 сентября пациент выпал с 5 этажа интерната, его госпитализировали с многочисленными травмами, он скончался спустя несколько часов, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.