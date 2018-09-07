В Татарстане из больницы выписали всех отравившихся школьников

В Актаныше из больницы накануне выписали всех школьников, госпитализированных после отравления в столовой местной школы, об этом сообщили в Минздраве РТ. Всего в больницу отправили 25 детей.

- Главные внештатные специалисты по инфекционным заболеваниям и эпидемиологи Министерства здравоохранения РТ выезжали в г. Актаныш для контроля ситуации и получения оперативной информации. На месте побывал министр здравоохранения РТ Марат Садыков, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 дня назад были госпитализированы дети из школы №2 в возрасте от 7 до 13 лет с диагнозом острый гастроэнтерит, после было возбуждено дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".