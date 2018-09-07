«Ак Барсу» забили шайбу с середины площадки. Тем не менее казанцы победили

«Ак Барс» накануне вечером одержал вторую победу в нынешнем сезоне – казанцы обыграли дома «Барыс» со счетом 4:3, тем не менее Кевин Даллмэн забил казанцам очень красивую шайбу с середины площадки.

В составе победителей шайбы забросили Пол Постма (34-я минута), Андрей Марков (39), Рафаэль Батыршин (39) и Антон Ландер (59). У гостей отличились Алихан Асетов (13), Кевин Даллмэн (49) и Даррен Диц (60).

– Я считаю, команда старается, желание большое. Не всё получается, но у нас есть время, будем работать над своими ошибками, - заявил после матча главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

– Не было ли у вас желания проверить вратаря Владислава Подъяпольского? Появится ли он в выездной серии?

– Посмотрим, подумаем.

В следующем матче "Ак Барс" 12 сентября сыграет в гостях с омским "Авангардом".