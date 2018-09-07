В Казани вновь ожидается жаркий день

Сегодня, 8 сентября, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +19°С до +24°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до +22°С.