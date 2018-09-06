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Казань может войти в число глобальных городов России‍ к 2015 году

Казань может войти в число глобальных городов России‍ к 2015 году
16+
Фото: Wikimedia.org

Казань к 2035 году может стать одним из городов глобального масштаба, сообщил сегодня президент центра стратегических разработок Павел Кадочников, передает РИА "Новости".

- Сравнивая Россию с другими странами, мы понимаем, что, когда мы смотрим на карту, мы уже там видим не столько страны, сколько города... Если посмотреть, как ситуация развивается сейчас, то список понятен: Москва, Питер, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, - рассказал Павел Кадочников.

На сегодняшний день только Москва и Санкт-Петербург соответствуют статусу глобальных городов.

Глобальные города будут распространять "свою энергию на окружающие регионы", они позволят эффективно развивать экономику.

При этом Министерство экономического развития предлагает выделить 14 макрорегионов по принципу присутствия в них крупных центров экономического роста, инфраструктуры и выхода на международные рынки.

N. Vildanov, 07.09.2018, 17:28
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин07 сентября 2018, 17:42
К 2015 году!?
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9
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Горожанин07 сентября 2018, 17:43
Сначало к 2015, потом 2035. Вернувшись в прошлое, можно узнать будущее :-P
Лучший комментарий
1
14
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Горожанин07 сентября 2018, 17:47
Проказа опять с заголовком обосралась , либерастСМИ куевО.
3
3
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Ага07 сентября 2018, 17:49
Вильдан опять ацетона нанюхался.
1
5
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Горожанин07 сентября 2018, 17:56
назад в прошлое.
рассмешил нарик вилли
1
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Горожанин07 сентября 2018, 18:00
Вильдан ничего не понял и решил посмотреть на карту вооруженным глазом.
1
4
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Горожанин07 сентября 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Вильдан ничего не понял и решил посмотреть на карту вооруженным глазом.
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к понедельнику отрезвеет
1
7
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Денис07 сентября 2018, 18:13
Аффтар видать с порошенко пример берет, тот тоже дурак дураком когда выпьет
4
0
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Горожанин07 сентября 2018, 18:18
Бедный Вильдан
1
2
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Горожанин07 сентября 2018, 18:36
мне кажется в проказе зп получают от количества комментов. и они специально делают ошибки а мы тут их троллим. если не троллить ошибки то они останутся голодными и без выпивки
0
4
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Горожанин07 сентября 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
мне кажется в проказе зп получают от количества комментов. и они специально делают ошибки а мы тут их троллим. если не троллить ошибки то они останутся голодными и без выпивки
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Конечно смотри сколько рекламы вокруг
0
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