Казань может войти в число глобальных городов России‍ к 2015 году

Казань к 2035 году может стать одним из городов глобального масштаба, сообщил сегодня президент центра стратегических разработок Павел Кадочников, передает РИА "Новости".

- Сравнивая Россию с другими странами, мы понимаем, что, когда мы смотрим на карту, мы уже там видим не столько страны, сколько города... Если посмотреть, как ситуация развивается сейчас, то список понятен: Москва, Питер, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, - рассказал Павел Кадочников.

На сегодняшний день только Москва и Санкт-Петербург соответствуют статусу глобальных городов.

Глобальные города будут распространять "свою энергию на окружающие регионы", они позволят эффективно развивать экономику.

При этом Министерство экономического развития предлагает выделить 14 макрорегионов по принципу присутствия в них крупных центров экономического роста, инфраструктуры и выхода на международные рынки.