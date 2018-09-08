5 вакансий в Казани, где в месяц можно зарабатывать от 100 тысяч до полмиллиона

ProKazan.ru узнал, какие профессии сейчас самые прибыльные и какую карьеру выбирать в ближайшие годы

Список самых «дорогих» карьерных предложений за прошедшее лето составили эксперты сайта hh.ru. Для этого проанализировали более 32 тысяч вакансий, размещенных прямыми работодателями Татарстана.

По данным сервиса HeadHunter, среднее вознаграждение, которое работодатели республики предлагали соискателям с 1 июня по 31 августа – 38 147 рублей (прошлым летом – 34 743 рубля). Но есть должности с зарплатой в разы выше.

1. Коммерческий директор

Среди вакансий Казани самый высокий оклад этим летом предлагали коммерческому директору производственной компании – до 500 000 рублей.

2. Специалист по продаже недвижимости

Такое же вознаграждение, до 500 000 рублей, готова платить строительная компания кандидату, подходящему на их вакансию.

3. Java-разработчик

Java-разработчику работодатели Казани предлагали чуть меньше – до 350 000 рублей.

4. Директор департамента

Руководителю департамента организации сервиса буровых растворов тоже светит до 350 000 рублей... Видимо, как минимум за то, что понимает, что это значит.

5. Стоматолог

Принять на работу с окладом от 100 000 до 300 000 рублей готовы врача-стоматолога с опытом более 6 лет.

Самыми прибыльными сферами труда стали «Продажи» (24%), «IT» (15%) и «Строительство» (12%). В этих областях больше всего вакансий с окладом более 100 000 рублей.

– Сейчас однозначно в тренде ИТ-разработчики и инженеры, спрос на них будет только расти. Профобласти «Строительство», «Производство», «Рабочий персонал» в топе уже несколько лет. Большая потребность в высококвалифицированных специалистах: инженерах различных специализаций, архитекторах, фрезеровщиках, сварщиках и других. Специалисты в области информационных технологий также очень востребованы. Профессионалов не хватает на все потребности работодателей, плюс ежегодно появляются новые технологии, под которые надо успевать подстраиваться, – отмечает Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter.