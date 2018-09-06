На проспекте Ямашева показательно «вырвали» торговый киоск

В Казани на проспекте Ямашева накануне показатели демонтировали торговый киоск, он был незаконно установлен на этом участке. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Киоск был установлен на участке государственной земли уже много лет назад, там в разные годы продавали продукты питания, хозтовары, кондитерские изделия.

Накануне торговая точка пустовала, а собственник так и не прибыл.

На сегодня в Казани выявлено около 400 незаконно установленных объектов, 250 из них уже демонтировали.

Киоск отправится на специализированную базу хранения на Горьковском шоссе. После решения суда о признании объекта бесхозным и о передаче его в муниципальную собственность павильон уничтожат.