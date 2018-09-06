Наверх
Сестра девушки, выброшенной с 6 этажа в Казани: он бил ее ногами по лицу, а потом плакал
09:09, сегодня21
В Татарстане возбудили дело из-за смерти беременной женщины после укола в магазине
10:59, сегодня
Резня в челнинском подъезде: мужчина из ревности ударил ножом в горло подругу
10:40, сегодня4
На проспекте Ямашева показательно "вырвали" торговый киоск
10:25, сегодня5
"МегаФон" и "Билайн" построили на набережных Казани сеть, выдерживающую сверх-нагрузки
Минниханов одобрил строительство яхт-клуба в центре Казани
09:59, сегодня5
Сегодня в Казани заселят два дома в ЖК "Салават Купере"
09:15, сегодня18
В Казани будут судить водителя BMW, который, протаранив патруль, убил инспектора
08:59, сегодня9
Как казанским родителям оторвать детей от гаджетов и пробудить в них тягу к знаниям
Афиша: бесплатно походить в кино, закрыть сезон в парках и послушать «Кровосток»
08:04, сегодня3
В Казани сегодня ожидается + 24 градуса
07:02, сегодня
Казань сегодня: семья Шаймиева в рейтинге Forbes, арест омоновца и повешенная девушка
20:07, 06.09.201815
«Островки безопасности» для детей и пожилых людей появились в Казани
Турнир на 2,5 млн долларов и россыпь звезд: что надо знать об этапе Кубка мира по плаванию
18:15, 06.09.201810
Казанский Кремль: в Татарстане полностью готовы исполнить пенсионные поручения Путина
17:28, 06.09.201825
В Казани покончил с собой глава отдела банковской компании. На место приехали все
17:09, 06.09.201824
Как молодым казанским семьям стать счастливыми родителями здорового ребенка
"Ураган" окружит Казань. На трассах из города начали устанавливать камеры нового уровня
16:41, 06.09.201840
В Татарстане с начала года снизилось число браков
16:07, 06.09.201814
Минниханов наградил миллиардера Алишера Усманова орденом «Дуслык»
15:32, 06.09.201835
Доктор, преподаватель и блогер: у казанской сети центров «Биомед» новый Главный врач
В казанском Кремле прокомментировали слова главы Минобра РТ о стоящих на коленях родителях
14:59, 06.09.201883
Массовое отравление школьников в Татарстане: в больницу положили 20 детей
14:29, 06.09.201813
Forbes: семья Шаймиевых вновь попала в пятерку богатейших семей России
13:55, 06.09.201876
27 августа в Казани Том Сойер проведет лекцию и расскажет как заработать денег
В Казани почти на месяц перекроют часть проспекта Победы
13:32, 06.09.20184
В Казани перед Дворцом земледельцев появилась зеленая корова
12:28, 06.09.201822
В Дербышках нашли повешенную на мосту девушку
11:59, 06.09.201819
Как это работает: татарстанский завод воды "Живой ключ"
ОПГ из "нулевых". В Казани за похищение задержали трех членов группировки "Вторые горки"
11:41, 06.09.201828
В Казани полиция проверит двор, где детей на игровую площадку стали пускать по "спискам"
11:21, 06.09.201832
"Поставить на колени родителей". Общественная палата проверит заявление главы Минобра РТ
10:51, 06.09.201856
В Казани собираются построить элитный дом престарелых за 1 млрд рублей
10:19, 06.09.201826
В Нижнекамске нашли пропавших детей, которых искал весь город
09:59, 06.09.20182
"Я никогда не говорил, что хочу изнасиловать ее мать": в Казани омоновца отправили в СИЗО
09:35, 06.09.201849
В Казани Апокалипсиса отправили на 3 года в колонию за пощечину
09:16, 06.09.201811
«Ак Барс» дома проиграл «Витязю»
08:59, 06.09.20186
С видом на море, да еще и дешевле: какие квартиры за границей могут купить казанцы
06:55, 06.09.201815
В Татарстане сегодня будет солнечно и тепло
06:31, 06.09.2018
Казань сегодня: убийство подруги сотрудника ОМОН, клон Элвина Грея и глава СК
20:03, 05.09.20182
В Нижнекамске появились слепые массажисты
17:37, 05.09.201818
В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после пропажи матери с двумя детьми
17:20, 05.09.20183
В Казани обновят светофоры за 22 млн рублей‍
16:49, 05.09.201816
В Казани задержали 19-летнего парня, который в подъезде потрогал 11-летнюю девочку
16:47, 05.09.201832
В Казани воришка ударил ножом в грудь приехавшего по вызову охранника
16:10, 05.09.201817
Ак Барс Банк развивает сотрудничество с Республикой Узбекистан
15:52, 05.09.201815
В Казани суд вернул экс-владельцу обувной фабрики «Спартак» особняк в Боровом Матюшино‍
15:35, 05.09.201821
Под Казанью на поле, где будут строить "мегапечь", установили молитвенный столб с иконой
15:15, 05.09.201834
Синдром «Ласкового мая». Элвин Грей решил создать свой клон на татаро-башкирской эстраде?
15:01, 05.09.201882
В Татарстане покончил с собой пекарь хлебокомбината
14:36, 05.09.201815
В Татарстане прокуратура заявила о «системных нарушениях» чиновников
14:10, 05.09.201814
Жители Татарстана в 8 раз‍ сократили расходы на благотворительность
13:26, 05.09.201827
В Сочи из движущегося поезда выбросили жительницу Татарстана
12:42, 05.09.201826
СМИ: глава СК по Татарстану возглавит Следственный комитет в Москве, его выбрал Бастрыкин
11:55, 05.09.201823
Подозреваемый в убийстве подруги в Казани сотрудник ОМОН: она сама выпала из окна
11:25, 05.09.201849
В Казани реконструируют дорогу к аэропорту
11:12, 05.09.201811
В Татарстане нашли водоем из токсичных отходов‍
10:50, 05.09.20186
В Казани полиция оцепила остановку «Площадь Свободы»
10:29, 05.09.201811
В Свияжске сегодня откроется первый в России музей истории дерева
10:05, 05.09.20185
МегаФон + Elari KidPhone 3G: самый быстрый интернет для первых детских часов с Алисой
10:00, 05.09.20181
В России могут установить минимальную цену на пиво
09:56, 05.09.201817
На трассе М-7 в Татарстане появится восемь автобусных остановок
09:31, 05.09.20181
В Татарстане отремонтировали еще часть трассы М7
09:18, 05.09.20181
Жители Казани в опасности: город накрыло волной грабежей и разбоев
09:00, 05.09.2018
СМИ: выкинувший из окна подругу в Казани парень оказался сотрудником Росгвардии
08:00, 05.09.201840
В Казани прогнозируют + 24 градуса
07:10, 05.09.2018
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

На проспекте Ямашева показательно «вырвали» торговый киоск

На проспекте Ямашева показательно "вырвали" торговый киоск
16+
Фото: скриншот kzn.ru

В Казани на проспекте Ямашева накануне показатели демонтировали торговый киоск, он был незаконно установлен на этом участке. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Киоск был установлен на участке государственной земли уже много лет назад, там в разные годы продавали продукты питания, хозтовары, кондитерские изделия.

Накануне торговая точка пустовала, а собственник так и не прибыл.

На сегодня в Казани выявлено около 400 незаконно установленных объектов, 250 из них уже демонтировали.

Киоск отправится на специализированную базу хранения на Горьковском шоссе. После решения суда о признании объекта бесхозным и о передаче его в муниципальную собственность павильон уничтожат.

N. Vildanov, 07.09.2018, 10:25
Тэги: Строительство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин07 сентября 2018, 10:25
Поддержали малый бизнес.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин07 сентября 2018, 11:06
В ответ на комментарий пользователя
Поддержали малый бизнес.
Развернуть
А у нас везде так с начало строют потом отжимают:-):-)
0
3
Согласны с автором?
Дмитрий Якушев07 сентября 2018, 11:07
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
4
0
Согласны с автором?
Горожанин07 сентября 2018, 11:08
В ответ на комментарий пользователя
Поддержали малый бизнес.
Развернуть
А нет малого бизнеса он только на словах а на деле его душат как могут. Власть у нас любит бизнес доить.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин07 сентября 2018, 11:12
"Много лет работал на государственной земле" — в бюджет ни копейки не попало, а чиновники и органы хорошо грелись. Так что народу от этой движухи ни жарко, ни холодно, только подальше идти за набором для салата
0
1
Согласны с автором?
Горожанин07 сентября 2018, 11:26
из школы - от перестановки слагаемых - сумма не меняется. тут тоже. от переустановки киосков - число не уменьшается а наоборот - увеличивается. парадокс однако
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru