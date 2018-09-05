Турнир на 2,5 млн долларов и россыпь звезд: что надо знать об этапе Кубка мира по плаванию

Казань продолжает подтверждать звание столицы России: с 7 по 9 сентября во Дворце водных видов спорта пройдет этап Кубка мира FINA по плаванию. О том, почему стоит обязательно посетить турнир, и кто поборется за награды казанского этапа – в нашем материале.

Этап в столице Татарстана открывает программу Кубка мира2018: помимо Казани турнир пройдет в Дохе, Эйндховене, Будапеште, Пекине, Токио и Сингапуре. Ранее российский этап Кубка мира проводился в Москве, но затем Всероссийская федерация плавания предложила его проведение руководству Татарстана. Соглашение между республикой и Международной федерацией плавания (FINA) подписано на 4 года: любители плавания в Казани смогут лицезреть мировых звезд этого вида спорта до 2021 года включительно.

Призовой фонд Кубка мира составляет 2,5 миллиона долларов. В Казани борьбу за победу начнут сразу несколько пловцов мирового уровня – на дорожку выйдет главная звезда российского плавания Юлия Ефимова, КатинкаХоссу из Венгрии, представитель ЮАР Чад ЛеКло, австралиец Митчел Ларкин и другие. Всего участие в дебютном этапе мирового Кубка нового сезона примут около 200 спортсменов из 23 стран.

Формат соревнований представляет собой индивидуальные заплывы и эстафеты – в Казани будет разыграно 32 комплекта наград в личных дисциплинах и два комплекта в эстафетах. Отличительная особенность нового сезона Кубка мира состоит в том, что в первом кластере (этапы в Казани и Дохе) спортсмены будут соревноваться в 50-метровом бассейне. Ранее все этапы турнира проводились только на короткой воде (за исключением предолимпийского сезона 2015 года). При этом пловцы могут выступать на неограниченном количестве дистанций, но при подсчете рейтинговых очков будут учитываться только три лучших результата.

Наверняка возможность выступить у себя дома не упустят воспитанники казанской школы плавания. К сожалению, Кубок мира полностью пропустит главный пловец Татарстана Александр Красных, эту информацию он подтвердил журналистам. Однако, молодые татарстанские спортсмены выйдут на старт домашнего этапа Кубка мира: например, свое участие в турнире подтвердил серебряный призер чемпионата Европы Егор Куимов.