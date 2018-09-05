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Массовое отравление школьников в Татарстане: в больницу положили 20 детей

Массовое отравление школьников в Татарстане: в больницу положили 20 детей
16+
Фото: pixabay.com
Следственный комитет начал проверку

В Актанышском районе Татарстана произошло массовое отравление школьников, об этом сообщили в Минздраве Татарстана, передает "Интерфакс".

С утра в центральную районную больницу начали поступать деть с признаками отравления, они жаловались на боль в животе, тошноту и рвоту. Всего сейчас госпитализированы 20 детей 1 - 4 классов, диагноз - острый гастроэнтерит, их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

- Всю ночь у детей болели животы, их рвало. Эх, наши повара очень вкусно кормили, зачем нам всякий полуфабрикат, - говорится в сообщении одного из родителей в соцсетях.

Школу №2  с углубленным изучением отдельных предметов в Актаныше проверят сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. По результатам проверки будут приняты самые жесткие меры в отношении тех, кто допустил такую халатность в вопросах безопасности детей, заявил глава администрации Актанышского района Энгель Фаттахов.

- Ожидаем, что к концу дня большая часть детей будет выписана, — заявил Фаттахов, говорится на сайте района.

Проверки будут проведены во всех школах района.

Следственный комитет возбудил дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

N. Vildanov, 06.09.2018, 14:29
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин06 сентября 2018, 14:31
в больницу поступил деть :-D
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Горожанин06 сентября 2018, 14:33
Рекомендуем господину Фаттахову самому попробовать школьные обеды в Актаныше
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Горожанин06 сентября 2018, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
в больницу поступил деть :-D
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"деть с признаками отравления" - это Вильдан.
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Горожанин06 сентября 2018, 14:44
В республике не чего случайного не видно.до того отработа6ая схема везде во время ,,смыться''.все остальное запудрить мозги,коллегам по мере возможности слабинку дать.так много халатного отношения.диву дашься.не меньше инценуаций просто под видом,,помощи поборов,,прямых нарушений законов тоже наблюдаеться.мухаметзянов икрам.
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Горожанин06 сентября 2018, 14:56
Да, "мухаметзянов икрам", изобличающий монолог., особенно про "инценуации" понравилось
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Фрекен Бок06 сентября 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
Да, "мухаметзянов икрам", изобличающий монолог., особенно про "инценуации" понравилось
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Когда прочитала "смыться" - мысленно зааплодировала, но "наблюдаеться" вновь ввергло в уныние ))
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Стас06 сентября 2018, 15:10
Все лето просрочку копили на 1-сентября.
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Горожанин06 сентября 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Да, "мухаметзянов икрам", изобличающий монолог., особенно про "инценуации" понравилось
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я пишу нужным считаю когда служили все и я контузия.е6е в голову маленький ребенок когда был били много и часто. Мухаобезьянов Экран.
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