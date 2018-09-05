Массовое отравление школьников в Татарстане: в больницу положили 20 детей

Следственный комитет начал проверку

В Актанышском районе Татарстана произошло массовое отравление школьников, об этом сообщили в Минздраве Татарстана, передает "Интерфакс".

С утра в центральную районную больницу начали поступать деть с признаками отравления, они жаловались на боль в животе, тошноту и рвоту. Всего сейчас госпитализированы 20 детей 1 - 4 классов, диагноз - острый гастроэнтерит, их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

- Всю ночь у детей болели животы, их рвало. Эх, наши повара очень вкусно кормили, зачем нам всякий полуфабрикат, - говорится в сообщении одного из родителей в соцсетях.

Школу №2 с углубленным изучением отдельных предметов в Актаныше проверят сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. По результатам проверки будут приняты самые жесткие меры в отношении тех, кто допустил такую халатность в вопросах безопасности детей, заявил глава администрации Актанышского района Энгель Фаттахов.

- Ожидаем, что к концу дня большая часть детей будет выписана, — заявил Фаттахов, говорится на сайте района.

Проверки будут проведены во всех школах района.

Следственный комитет возбудил дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".