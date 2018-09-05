В Казани полиция проверит двор, где детей на игровую площадку стали пускать по «спискам»

В Казани в одном из дворов по улице Чингиза Айтматова оградили детскую площадку, повесив на забор замок, запретив пускать туда "чужих" детей - из других дворов, в полицию по данному факту было подано заявление. Об этом сообщает телеканал НТВ.

В Сети появилось видео конфликта, на котором мужчина ругается с детьми с соседнего двора, которые пришли играть на площадку в футбол. Он заявил детям, что "когда наши играют, уходите, когда их не будет — играйте".

Выяснилось, что площадка была построена за счет средств жильцов, поэтому и были приняты такие правила.

Тем не менее жильцы подали заявление в отдел полиции с жалобой на соседей, который делят подростков на "своих" и "чужих".

В правоохранительных органах проверят этот инцидент.