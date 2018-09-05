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В Нижнекамске нашли пропавших детей, которых искал весь город

В Нижнекамске нашли пропавших детей, которых искал весь город
16+
Фото: соцсети

В Нижнекамске сегодня утром нашли двух мальчиков 8 и 9 лет, которых искал весь город в течение дня, об этом сообщили сами активисты.

Мальчики ушли из дома в 14 часов и о дальнейшем их местонахождении ничего неизвестно. На поиски школьников отправились добровольцы со всего города. Сегодня рано утром детей обнаружили недалеко от вокзала.

Мальчиков возле дома 18, расположенного на Вокзальной улице, обнаружил прохожий. Он же и вызвал полицию. По словам мальчиков, они были у бабушки.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

N. Vildanov, 06.09.2018, 09:59
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин06 сентября 2018, 10:04
Эх где мой солдатский ремень.
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