В Татарстане возбудили дело по статье «Убийство» после пропажи матери с двумя детьми

В Мензелинске возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи в июле 34-летней Эльмиры Хусаиновой с двумя детьми - 10-летним мальчиком и 4-летней девочкой. Информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

Пропавшие еще в начале июня мать и дети выехали из Мензелинска и больше на связь не выходили. Родственники полагают, что пропавшие могут находиться в других городах республики, а также в других ближайших в Татарстану регионах.

- 4 сентября было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", - сообщили ProKazan.ru.

Отметим, что зачастую уголовные дела по статьям "Убийство" следственные органы возбуждают для более эффективного поиска пропавших, так как в этом случае у них появляется больше возможностей.

Приметы Эльмиры Хусаиновой: рост 165 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Приметы пропавшего мальчика: рост 127 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Приметы пропавшей девочки: рост 97 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Людей, знающих, где могут находиться пропавшие, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или в полицию.