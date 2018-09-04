Синдром «Ласкового мая». Элвин Грей решил создать свой клон на татаро-башкирской эстраде?

Портал ProKazan.ru о зарождающейся звезде на местной эстраде и сходстве с Элвином Греем

На татаро-башкирской эстраде набирает популярность новый артист - VILLI, он же Вильдан Шамсутдинов. И все бы ничего, но он вызывает много негодования у поклонников одного из самых популярных и успешных певцов двух республик - Элвина Грея. Пользователи соцсетей заметили: VILLI очень похож на Радика Юльякшина своим образом и манерой исполнения.

Оба музыканта высокого роста, у обоих длинные челки, сценические костюмы длиной до колена. И если фанаты Вилли не так активны в обсуждениях сходства исполнителей, поклонники Элвина Грея почти на протяжении года высказывают мнение, что Вилли просто копирует уже состоявшуюся звезду.

- Они оба поют замечательно, но Радик лучше, VILLI как будто копирует, - пишут в соцсетях.

Некоторые стали предполагать, что VILLI - это новый проект самого Радика Юльякшина. Такого мнения придерживается один из музыкальных экспертов, который выразил желание остаться анонимным.

- Радик - топовый исполнитель в Татарстане, историю с ребятами можно было бы сравнить с историей "Ласкового мая", когда Разин решил запустить историю с группами-двойниками, которые колесили по стране. А вдруг? Ничему нельзя удивляться. В любом случае здорово, что на сцене появляются новые исполнители и наша эстрада развивается.



Радик и Вильдан с поклонницами

Портал ProKazan.ru предлагает посмотреть два выступления артистов. Как вы считаете, похожи ли музыканты друг на друга?