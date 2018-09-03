В Сочи из движущегося поезда выбросили жительницу Татарстана

В Сочи из поезда на ходу выкинули жительницу Татарстана, вслед ей кинули ее же чемодан, сообщает накануне "Российская газета".

Женщина пострадала, упав из поезда "Саратов - Адлер", она обратилась в больницу, где ей диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Проводник поезда опроверг данные, что он выкинул женщину, по его словам, она, не дождавшись захода состава на платформу и окончательной его остановки, поспешила выйти, оступилась и упала на перрон.

Сама пострадавшая с заявлением в полицию не обращалась. Сочинское линейное управление МВД России на транспорте проводит проверку этого инцидента.