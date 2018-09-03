СМИ: глава СК по Татарстану возглавит Следственный комитет в Москве, его выбрал Бастрыкин

Назначение произойдет в середине месяца

Глава Следственного комитета по Татарстану генерал-лейтенант юстиции 48-летний Павел Николаев, вероятно, возглавит Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом сообщает РБК.

Предложение занять должность Николаеву сделали на прошлой неделе, назначение, скорее всего, произойдет в середине месяца — после 14 сентября ожидаются ключевые кадровые решения по силовым ведомствам.

По данным СМИ, Николаев входит в ближний круг председателя СКР Александра Бастрыкина, он с 2013 года рассматривался на должность его заместителя.

- Это фигура очень сильная. Более сильная, чем [бывший руководитель ГСУ по Москве] Дрыманов. На Татарстан он был поставлен в 2007 году лично Бастрыкиным, — говорит собеседник РБК.

Николаев не относится к числу ставленников Минтимера Шаймиева и президента Татарстана Рустама Минниханова, при этом у него сильные позиции в республике и хорошие отношения с местным ФСБ.

Напомним, предыдущий глава СК по Москве Александр Дрыманов был задержан в июле по делу о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, близкому к криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому).

Павел Николаев родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности “юриспруденция” (1994 г.). Владеет немецким языком.



С 1987 по 1992 гг. — подсобный рабочий в физкультурно-оздоровительном комплексе КПО “Тасма”.

С 1994 по 1995 гг. — старший следователь прокуратуры г. Казани.

С 1995 по 1996 гг. — старший следователь отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ.

С 1996 по 1997 гг. — старший следователь отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств прокуратуры РТ.

С 1997 по 1998 гг. — следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступности и бандитизма прокуратуры РТ.

С 1998 по 2005 гг. — заместитель прокурора Ново-Савиновского района г. Казани.

С 2005 по 2007 гг. — начальник отдела по надзору за расследованием преступлений.

С 2007 по 2010 гг. — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКП РФ по РТ.

С августа 2010 г. — руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

С августа 2017 г. — президент Федерации дзюдо РТ.