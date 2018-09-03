В Свияжске сегодня откроется первый в России музей истории дерева

Сегодня, 5 августа, в рамках форума ЮНЕСКО по межкультурному диалогу в Свияжске начинает свою работу единственный в России музей археологии дерева. Открытие состоится при участии президента республики Рустама Минниханова.

Музей станет уникальным не только для России, но и для мира. Подобные музеи в Западной Европе посвящены истории деревянного судостроения. В Свияжске же акцент сделан на элементах жилищного строительства и быта людей 16-18 веков. В экспозиции представлены более 4 тысячи экспонатов, а сам музей располагается на территории 2,5 тысячи метров.