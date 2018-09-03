Прокуратура предупредила правительство Татарстана о недоработке в законе

Прокуратура Татарстана внесла представление правительству республики из-за отсутствия акта в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся, его необходимо будет принять. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На сегодня в Татарстане отсутствует акт, устанавливающий порядок исполнения федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", его отсутствие может повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц на получение надлежащих услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

- По данному факту прокуратура республики внесла в адрес Кабинета Министров Республики Татарстан представление об устранении выявленных нарушений, - отметили в прокуратуре.