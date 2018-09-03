В Татарстане беременная женщина умерла после укола в магазине

В Заинске скончалась 26-летняя женщина, которая на 9 месяце беременности умерла после посещения магазина, информацию из Сети подтвердили в Следственном комитете.

Женщина 28 августа пошла в магазин за продуктами, но там ей стало плохо - сильно заболел живот, на место вызвали врачей "скорой", который сделали ей укол обезболивающего.

От госпитализации женщина отказалась и ушла домой. Там ей вновь стало плохо, врачи все-таки привезли ее в больницу, где она умерла вместе с нерожденным ребенком.

- Следователем будет дана правовая оценка деятельности сотрудников скорой помощи, сотрудников больницы, где скончалась женщина, а также сотрудника медицинского учреждения, на учете у которого она состояла, - сообщили в СК.

В результате может быть возбуждено уголовное дело.

По данным из соцсетей у нее остались еще две дочери.