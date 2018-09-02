В Казани сносят трущобы на Назарбаева: дома разбирают по кирпичику

Фоторепортаж читателя ProKazan.ru о том, что происходит в трущобах сегодня

Власти Казани приступили к сносу аварийных домов на улице Назарбаева. Четыре корпуса под единым адресом уже начали разбирать по кирпичику. Об этом сообщил читатель ProKazan.ru.

- Дома-близнецы, построенные в 30-е годы по одному проекту, настолько обветшали, что в них постоянно происходили пожары из-за старой проводки, а потолок и штукатурка не раз сыпались прямо на головы жильцов. Многострадальные трущобы начали разбирать по кирпичам, - написал Рамиль Гайнуллин.

Многие из жильцов, съехавших из дома, не стали забирать старую мебель и значительную часть вещей.

Кое-кто даже оставил разбросанными по полу семейные фотографии.

В заброшенные дома наведываются мародеры. Как рассказал читатель Рамиль Гайнуллин, от домов постоянно отъезжают ГАЗели, груженые строительными материалами, рамами, дверями, досками и кирпичами.

Трущобы стали приютом для бездомных и других маргинальных личностей. Поэтому прогуливаться ночью здесь может быть опасно.

В мэрии Казани не смогли прокомментировать, когда закончится снос пятиэтажек.

- В аварийных корпусах на улице Назарбаева не расселены две семьи - в корпусах 4 и 5. Сейчас по ним идут судебные процессы. Снос данных аварийных корпусов, в которых проживают семьи, возможен только после полного расселения, - добавили в исполкоме.