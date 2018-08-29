Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем республики, об этом говорится на его сайте.

- В День Республики у нас есть все основания с удовлетворением и гордостью отметить серьезные успехи во всех сферах жизни. Желаю вам, уважаемые татарстанцы, крепкого здоровья, праздничного настроения, оптимизма, счастья и благополучия, — заявил Минниханов.

Он отметил лидерские позиции и политическую стабильность региона.

- С каждым годом все глубже становится осознание значения события, произошедшего 30 августа 1990 года, — добавил президент.