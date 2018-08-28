В казанском Юдино заложили шайбу в основание ледового дворца

Сегодня в казанском микрорайоне Юдино заложили шайбу в основание крытой ледовой арены с искусственным льдом, в церемонии приняли участие мэр города Ильсур Метшин и президент РТ Рустам Минниханов.

- Как мы обещали, здесь будет построен ледовый каток. Проект разработан, документация есть, все решения приняты. Уверен, что на следующий год мы здесь вместе с вами сыграем, - заявил Минниханов.

Ледовая арена по улице Политехническая будет предназначена для проведения тренировок и соревнований по хоккею, фигурному катанию, а также массового катания на коньках. Пропускная способность арены - 50 человек в смену.

Планируется, что арена будет работать круглогодично, с остановкой в работе 10-30 дней для замены льда и профилактических работ.