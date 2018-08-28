Синоптики предупреждают: в День Татарстана ожидается гроза

В Татарстане завтра, в День республики, ожидается сильная гроза, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

- Днем и вечером 30 августа местами, преимущественно в восточных районах, ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-18 м/с, - говорится в сообщении.