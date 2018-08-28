В Челнах из-за долгов по электроэнергии перестали ходить трамваи в промзону

В Набережных Челнах из-за долгов по электроэнергии перестали ходить трамваи в промзону. Как рассказал руководитель пресс-службы ПАО «Камаз» Олег Афанасьев, это связано с долгом в размере 11 млн рублей у ООО «Электротранспорт» перед компанией «Татэнергосбыт».

Отмечается, что теперь «Камаз» вынужден перевозить своих сотрудников автобусами, которые работают во вторую смену.

- Сегодня сотни человек опоздали на работу. Это кошмар. Сорван производственный процесс, - сказал Афанасьев.

По его словам, необходимо было 150 автобусов, а утром было всего 50.

- Мы возмущены ситуацией, которую допустило руководство «Электротранспорта», - добавил он.

Ожидается, что сегодня электропитание будет восстановлено.