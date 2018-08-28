В Казани над пороховым заводом вновь пошел черный дым

В Казани над пороховым заводом вновь был замечен черный дым, его также было видно в Кировском, Ново-Савиновском, Московском, Вахитовском районах. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным МЧС, причиной дыма является плановый поджог мусора на пороховом заводе, оно происходит на специальной площадке предприятия под контролем.

Напомним, такие ситуации ранее случились, к примеру, в 2016 году. Тогда горожане звонили в МЧС по данному вопросу.