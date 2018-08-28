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В Казани над пороховым заводом вновь пошел черный дым

В Казани над пороховым заводом вновь пошел черный дым
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани над пороховым заводом вновь был замечен черный дым, его также было видно  в Кировском, Ново-Савиновском, Московском, Вахитовском районах. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным МЧС, причиной дыма является плановый поджог мусора на пороховом заводе, оно происходит на специальной площадке предприятия под контролем.

Напомним, такие ситуации ранее случились, к примеру, в 2016 году. Тогда горожане звонили в МЧС по данному вопросу. 

N. Vildanov, 29.08.2018, 11:18
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин29 августа 2018, 11:41
Расходимся, тут плановый поджог
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Картман29 августа 2018, 11:41
Нормальное такое дело - на пороховом заводе мусор горит открытым огнем %-8
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Горожанин29 августа 2018, 11:53
Срочно нужен завод МСЗ.а так травитесь.
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Елена Щигровская29 августа 2018, 12:02
В ответ на комментарий пользователя
Расходимся, тут плановый поджог
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Горожанин29 августа 2018, 12:17
Кто бвы сомневался,что это будет повторялся::ведь завод обещали убрать. Обещали......?????
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Стас29 августа 2018, 12:19
А жечь мусор обязательно в городе, чтобы воздух чище был?!
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