В Казани на крупном заводе нашли труп в цистерне

В Казани на территории завода "Казаньоргсинтез" накануне нашли в цистерне труп 25-летнего жителя Высокогорского района.

- 28 августа около 19 часов в цистерне с окисью этилена было найдено тело аппаратчика завода. К тому моменту парень был мертв около часа, - сообщил порталу ProKazan.ru источник.

Информацию о факте ЧП подтвердили в пресс-службе предприятия.

- В настоящее время в соответствии с требованием законодательства начато расследование по определению причин и обстоятельств происшествия, - отметил представитель завода.

Для справки:



Окись этилена обладает дезинфицирующими свойствами, то есть, является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов даже в газообразном виде, что используется для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцов.



Также является медленно действующим сильным ядом для теплокровных животных и человека, проявляя канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие.



Окись этилена является одним из важных веществ в основном органическом синтезе и широко используется для получения многих химических веществ и полупродуктов, в частности этиленгликолей, этаноламинов, простых и сложных гликолевых и полигликолевых эфиров и прочих соединений.