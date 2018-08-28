Бабушка из Татарстана установила рекорд, сдав на водительские права в 78 лет

Жительница Зеленодольска Мария Зеленкина удивила даже опытных сотрудников ГИБДД

Мария Зеленкина из Зеленодольска удивила не только соседей, но и представителей Книги рекордов России. В свои 78 лет пенсионерка сдала на водительские права и теперь ездит на рынок и за грибами на собственном авто.

О том, чтобы самой водить машину, Мария Зеленкина задумалась недавно. Возраст почтенный, ходить становится тяжеловато, да и за грибами на автобусе в лес не съездишь.

- Я в прошлом году вышла из дома в 8 утра, а вернулась только в 8 вечера, - рассказывает бабушка. - Думаю, а будь у меня машина, как удобно было бы: припарковалась у опушки, собрала грибов и через пару часов уже дома.

Когда Мария Зеленкина пришла записываться в автошколу, ее пытались отговорить.

- Преподаватель говорит: "Ты не сможешь, у нас молодые не сразу сдают", - вспоминает бабушка. - Но я была настроена решительно.

Теория далась легко, ведь Мария Кузьминична в течение двух месяцев штудировала экзаменационные билеты, отвлекаясь лишь на еду и сон. На это время она даже ограничила контакты с родными. Но первая попытка сдать экзамен в ГИБДД обернулась провалом.

- Я отвечала без ошибок, но из-за поломки компьютера мне не хватило времени, чтобы ответить на оставшиеся два вопроса, - говорит Мария Зеленкина. - Техника старая. Во время второй попытки компьютер снова барахлить начал, но подошел инспектор и помог мне. В итоге сдала теорию без ошибок!

Сдавать экзамен по вождению Мария Зеленкина отправилась в Казань. Справиться с волнением оказалось непросто, особенно тогда, когда приходится сталкиваться с агрессией других курсантов и экзаменаторов.

- На меня смотрели с неодобрением и прямо в лицо спрашивали: "Ну зачем вам права?", - вспоминает бабушка. - Но самое обидное говорили за спиной. Так неприятно было слышать фразы вроде "В 80 лет ей в гробу лежать надо, а она за руль собралась". Однажды не выдержала, вернулась и спросила их, не стыдно ли им? Начали оправдываться, мол не про вас говорили, но я же все понимаю.

Впрочем, не обходилось и без курьезов.

- Со мной сдавала на права девушка, которая учится в медуниверситете. Она постоянно путала повороты. Ей инструктор говорит "направо", а она поворачивает налево. Потом студентка объяснила, что с детства путает стороны, из-за этого ей даже пришлось отказалась от работы хирургом.

Самый пожилой водитель в мире - этот рекорд принадлежит Фреду Хэйлу из США. Он установил его в возрасте 108 лет.

Вождение Мария Зеленкина сдала успешно. Инструктор посоветовал ей купить машину с автоматической коробкой передач, чтобы чувствовать себя комфортнее на дороге, но бабушка отказалась.

Чтобы купить автомобиль Марии Зеленкиной пришлось продать садовый участок. Она купила подержанный "Дэу Матиз" 2012 года выпуска за 100 тысяч рублей.

Свой выбор объяснила просто: коробка передач механическая, значит прослужит долго, машина недорогая в обслуживании и бензина "ест" меньше, что для пенсионерки особенно актуально при нынешних ценах на топливо. Да и габариты у машины такие, что маневрировать и парковаться на улицах города проще.

- Гидроусилителя нет, но ничего - справлюсь, - смеется Мария Кузьминична. - К тому же мне надо физически работать, а то после покупки машины совсем перестала гулять пешком.

Мария Зеленкина старается проводить за рулем полтора-два часа в день. И с каждым разом чувствует себя увереннее. Расходы на бензин бьют по карману, поэтому пенсионерка подумывает о подработках. Не исключено, что когда-нибудь она попробует таксовать. Тем более, что первый опыт уже был: подвезла соседку за 20 рублей, а это поллитра бензина!

- А с сотрудниками ГИБДД на дорогах уже приходилось общаться? - интересуемся напоследок?

- Ой, милый человек, не дай бог!



- Как я отношусь к пенсионерам за рулем? Нормально отношусь. Я сам пенсионер. Если противопоказаний каких-либо нет, то пусть катается. Что мешает? Вы рано человека на пенсию отправляете. Главное, чтобы спокойно ездила, чтобы в аварии не попадала. Удачи ей. (Рифкат Минниханов, глава ГБУ «Безопасность дорожного движения»)